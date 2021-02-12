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Военные Мьянмы объявили о помиловании более 23 тыс. заключенных

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Военные Мьянмы в пятницу, 12 февраля, помиловали более 23 тыс. заключенных. Об этом со ссылкой на заявление главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлаина сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне того, что страна «строит новое демократическое государство посредством мира, развития и дисциплины, чтобы превратить заключенных в достойных граждан и удовлетворить общество».

Помилование коснется 23 314 заключенных, в том числе 55 иностранцев.

Накануне администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого были задержаны президент страны Вин Мьина и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

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