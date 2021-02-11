Площадный бунт: протесты в Мьянме набирают силу

Вслед за недавним переворотом в Мьянме в стране стали всё активнее нарастать протестные настроения. Вопреки запрету на массовые собрания, десятки тысяч людей который день подряд выходят на улицы с требованием освободить гражданского лидера страны Аун Сан Су Чжи и ее союзников и вернуть им власть. Растет и кампания гражданского неповиновения — 10 февраля к врачам, учителям и железнодорожникам примкнули госслужащие министерства электроэнергии и энергетики. И чем яростнее протесты, тем жестче становится ответ военных: если сам переворот прошел бескровно, то в последующем противостоянии уже есть первые жертвы . К чему это может привести — в материале «Известий».

Народ встрепенулся

Первые сутки после переворота в Мьянме 1 февраля местные жители, казалось, пребывали в своеобразном шоковом анабиозе. Лишь к ночи 2 февраля на улицах Янгона стали слышны первые признаки недовольства случившимся — автомобильные гудки и удары кастрюль в знак протеста против ареста гражданских лидеров страны. Уже на следующий день сотрудники 70 больниц и медицинских учреждений по всей Мьянме прекратили работу , осудив переворот. Первые уличные демонстрации прошли лишь 4 февраля в городе Мандалай , но акция довольно быстро закруглилась арестами тех, кто рискнул взять в руки плакаты в поддержку арестованной Аун Сан Су Чжи, лидера партии «Национальная лига за демократию».

Впрочем, последующие дни показали: бирманцы долго запрягают, но быстро едут. С 6 февраля, вопреки введенному военными запрету на сборища более пяти человек, десятки тысяч людей стали ежедневно выходить на улицы с требованием освободить Аун Сан Су Чжи , президента страны Вин Мьина и других членов гражданского правительства.

Площадный бунт1 Полиция с помощью водометов разгоняет демонстрантов, выступающих против военного переворота в стране и требующих освобождения избранного лидера Аун Сан Су Чжи, в Нейпьидо, Мьянма, 9 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Stringer

Первые три дня полицейские разгоняли протестующих водометами и слезоточивым газом, но уже 9 февраля в толпу полетели резиновые пули. Не обошлось и без боевых патронов — в основном их выпускали в воздух в качестве предупредительных выстрелов, однако в СМИ попала история о местной жительнице, оказавшейся на грани жизни и смерти из-за огнестрельного ранения в голову . Немало сообщений приходило и о ранениях, причем серьезных, среди других демонстрантов в разных уголках страны. Под горячую руку полицейских попали и некоторые журналисты.

Тем не менее жесткий ответ военных не остудил пыл недовольных. 10 февраля только в Янгоне с протестами на улицы вышли уже 100 тыс. человек. Заметно расширилось и число участников акции гражданского неповиновения — в среду к уже участвовавшим в ней докторам, учителям, некоторым госслужащим и железнодорожникам примкнули сотрудники министерства электроэнергии и энергетики. Участились и случаи перехода на сторону протестующих сотрудников сил правопорядка — в ряде городов десятки полицейских были замечены с плакатами «Сотрудники полиции — с гражданскими лицами» или «Нам не нужна военная диктатура».

Площадный бунт2 Выступление протестующих в Янгоне, Мьянма, 9 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Stringer

Появилось кое-что новое и в требованиях народа к узурпировавшим власть генералам, помимо освобождения политиков «Национальной лиги за демократию» и восстановления этой политической силы во власти. С середины недели к этому прибавились призывы отменить конституцию 2008 года, разработанную под руководством военных и давшую генералам контроль над ключевыми министерствами и четвертью мест в парламенте, а также — возможность ввести федеративную систему в этнически разнообразной Мьянме.

Дальше — хуже

— Общенациональные протесты во всей Мьянме впечатляют. Это самое большое выступление с 1988 года, но в то же время это душераздирающе, потому что, зная отношение Татмадау (официальное название вооруженных сил Мьянмы) к протестам, нас ждет только один исход: кровопролитие. Никогда раньше — в 1962, 1974, 1988, 2007 годах — генералы не могли терпеть массовых протестов . Они всегда отвечали одинаково: стреляли в людей, — напомнил польский специалист по Мьянме из Ягеллонского университета в Кракове Михал Любина.

Впрочем, в беседе с «Известиями» эксперт выразил надежду и на относительно более оптимистичный сценарий, при котором людям позволят протестовать днями, неделями или месяцами, чтобы в конце концов они растеряли силы . Это лишит протестующих победы, но позволит избежать серьезного кровопролития.

По свидетельству российского востоковеда, многие годы живущего в Янгоне, Петра Козьмы, еще несколько дней назад казалось, что генералы могут сдать назад и продемонстрировать готовность прислушаться к народу.

Площадный бунт5 Силы безопасности патрулируют людей, протестующих против военного переворота в Мьянме, 6 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Stringer

— Но события последних дней, когда военными была захвачена штаб-квартира правящей партии и появилась первая жертва, показали — уступок не будет . И сейчас генералы делают ставку на то, что протест выдохнется, люди устанут и вспомнят о необходимости зарабатывать деньги, а не протестовать, — сказал эксперт «Известиям».

Между тем происходящее в Мьянме выдвинуло на повестку дня вопрос о санкциях. Первой о них заявила Новая Зеландия . 9 февраля страна объявила о приостановке всех контактов на высоком уровне с Мьянмой и пообещала тщательно проверить проекты помощи этой стране, чтобы финансирование никоим образом не поддерживало военный режим. Варианты дополнительных адресных рестрикций против частных лиц и предприятий, принадлежащих военным, рассматривает и Евросоюз , заявил на этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что детально эта тема будет рассмотрена 22 февраля на Совете ЕС по иностранным делам.

При этом выбор инструментария для наказания военных у Запада не так велик, и, скорее всего, санкции окажутся символическими — больше ради демонстрации миру, что Запад не спускает нарушений прав человека, нежели из надежд, что такие меры реально сработают, отметили собеседники «Известий».

— В последние годы Запад, несмотря на риторику о правах человека, шел на достаточно осторожное сближение с такими не самыми демократичными странами, как Вьетнам и Таиланд, считая, что они могут каким-то образом служить противовесом Китаю в региональном масштабе . И сейчас более жесткие санкции могут подтолкнуть Мьянму к Китаю, что Западу нужно меньше всего. Так что меры наверняка будут точечными — против генералов, у которых и так за рубежом никаких активов нет, — пояснил Петр Козьма.

Площадный бунт4 Фотографии начальника армии Мьянмы Мин Аунг Хлаинга во время протеста солидарных с гражданским населением Мьянмы в Токио, Япония, 1 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Issei Kato

По мнению Михала Любины, самым действенным способом наказать военных была бы отмена Евросоюзом всех преференций, пожалованных Мьянме после прихода к власти там гражданского правительства пять лет назад (в силе осталось лишь оружейное эмбарго).

— Но такая мера ударит по народу в равной, если не в большей степени, чем по генералам. Лидеры ЕС знают это, поэтому они колеблются, — подчеркнул польский эксперт. — Рестрикции не свергли генералов до 2010 года и не свергнут их сейчас, а привести к обнищанию бирманского народа могут, как это было в прошлом. Потому все дискуссии ведутся именно о «целенаправленных санкциях».

Наименьшим из зол, по его словам, было бы возвращение к общению с генералами, чтобы убедить их когда-нибудь восстановить «дисциплинированную демократию» (пусть и без Аун Сан Су Чжи).