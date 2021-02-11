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Площадный бунт: протесты в Мьянме набирают силу

Выбор инструментария для наказания бирманского генералитета у Запада невелик
Фото: REUTERS/Shwe Paw Mya Tin
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Площадный бунт: протесты в Мьянме набирают силу
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2021-02-10 13:36:10
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Вслед за недавним переворотом в Мьянме в стране стали всё активнее нарастать протестные настроения. Вопреки запрету на массовые собрания, десятки тысяч людей который день подряд выходят на улицы с требованием освободить гражданского лидера страны Аун Сан Су Чжи и ее союзников и вернуть им власть. Растет и кампания гражданского неповиновения — 10 февраля к врачам, учителям и железнодорожникам примкнули госслужащие министерства электроэнергии и энергетики. И чем яростнее протесты, тем жестче становится ответ военных: если сам переворот прошел бескровно, то в последующем противостоянии уже есть первые жертвы. К чему это может привести — в материале «Известий».

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Народ встрепенулся

Первые сутки после переворота в Мьянме 1 февраля местные жители, казалось, пребывали в своеобразном шоковом анабиозе. Лишь к ночи 2 февраля на улицах Янгона стали слышны первые признаки недовольства случившимся — автомобильные гудки и удары кастрюль в знак протеста против ареста гражданских лидеров страны. Уже на следующий день сотрудники 70 больниц и медицинских учреждений по всей Мьянме прекратили работу, осудив переворот. Первые уличные демонстрации прошли лишь 4 февраля в городе Мандалай, но акция довольно быстро закруглилась арестами тех, кто рискнул взять в руки плакаты в поддержку арестованной Аун Сан Су Чжи, лидера партии «Национальная лига за демократию».

Впрочем, последующие дни показали: бирманцы долго запрягают, но быстро едут. С 6 февраля, вопреки введенному военными запрету на сборища более пяти человек, десятки тысяч людей стали ежедневно выходить на улицы с требованием освободить Аун Сан Су Чжи, президента страны Вин Мьина и других членов гражданского правительства.

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Полиция с помощью водометов разгоняет демонстрантов, выступающих против военного переворота в стране и требующих освобождения избранного лидера Аун Сан Су Чжи, в Нейпьидо, Мьянма, 9 февраля 2021 года

Фото: REUTERS/Stringer

Первые три дня полицейские разгоняли протестующих водометами и слезоточивым газом, но уже 9 февраля в толпу полетели резиновые пули. Не обошлось и без боевых патронов — в основном их выпускали в воздух в качестве предупредительных выстрелов, однако в СМИ попала история о местной жительнице, оказавшейся на грани жизни и смерти из-за огнестрельного ранения в голову. Немало сообщений приходило и о ранениях, причем серьезных, среди других демонстрантов в разных уголках страны. Под горячую руку полицейских попали и некоторые журналисты.

Тем не менее жесткий ответ военных не остудил пыл недовольных. 10 февраля только в Янгоне с протестами на улицы вышли уже 100 тыс. человек. Заметно расширилось и число участников акции гражданского неповиновения — в среду к уже участвовавшим в ней докторам, учителям, некоторым госслужащим и железнодорожникам примкнули сотрудники министерства электроэнергии и энергетики. Участились и случаи перехода на сторону протестующих сотрудников сил правопорядка — в ряде городов десятки полицейских были замечены с плакатами «Сотрудники полиции — с гражданскими лицами» или «Нам не нужна военная диктатура».

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Выступление протестующих в Янгоне, Мьянма, 9 февраля 2021 года

Фото: REUTERS/Stringer

Появилось кое-что новое и в требованиях народа к узурпировавшим власть генералам, помимо освобождения политиков «Национальной лиги за демократию» и восстановления этой политической силы во власти. С середины недели к этому прибавились призывы отменить конституцию 2008 года, разработанную под руководством военных и давшую генералам контроль над ключевыми министерствами и четвертью мест в парламенте, а также — возможность ввести федеративную систему в этнически разнообразной Мьянме.

Дальше — хуже

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— Общенациональные протесты во всей Мьянме впечатляют. Это самое большое выступление с 1988 года, но в то же время это душераздирающе, потому что, зная отношение Татмадау (официальное название вооруженных сил Мьянмы) к протестам, нас ждет только один исход: кровопролитие. Никогда раньше — в 1962, 1974, 1988, 2007 годах — генералы не могли терпеть массовых протестов. Они всегда отвечали одинаково: стреляли в людей, — напомнил польский специалист по Мьянме из Ягеллонского университета в Кракове Михал Любина.

Впрочем, в беседе с «Известиями» эксперт выразил надежду и на относительно более оптимистичный сценарий, при котором людям позволят протестовать днями, неделями или месяцами, чтобы в конце концов они растеряли силы. Это лишит протестующих победы, но позволит избежать серьезного кровопролития.

По свидетельству российского востоковеда, многие годы живущего в Янгоне, Петра Козьмы, еще несколько дней назад казалось, что генералы могут сдать назад и продемонстрировать готовность прислушаться к народу.

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Силы безопасности патрулируют людей, протестующих против военного переворота в Мьянме, 6 февраля 2021 года

Фото: REUTERS/Stringer
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— Но события последних дней, когда военными была захвачена штаб-квартира правящей партии и появилась первая жертва, показали — уступок не будет. И сейчас генералы делают ставку на то, что протест выдохнется, люди устанут и вспомнят о необходимости зарабатывать деньги, а не протестовать, — сказал эксперт «Известиям».

Между тем происходящее в Мьянме выдвинуло на повестку дня вопрос о санкциях. Первой о них заявила Новая Зеландия. 9 февраля страна объявила о приостановке всех контактов на высоком уровне с Мьянмой и пообещала тщательно проверить проекты помощи этой стране, чтобы финансирование никоим образом не поддерживало военный режим. Варианты дополнительных адресных рестрикций против частных лиц и предприятий, принадлежащих военным, рассматривает и Евросоюз, заявил на этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что детально эта тема будет рассмотрена 22 февраля на Совете ЕС по иностранным делам.

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При этом выбор инструментария для наказания военных у Запада не так велик, и, скорее всего, санкции окажутся символическими — больше ради демонстрации миру, что Запад не спускает нарушений прав человека, нежели из надежд, что такие меры реально сработают, отметили собеседники «Известий».

В последние годы Запад, несмотря на риторику о правах человека, шел на достаточно осторожное сближение с такими не самыми демократичными странами, как Вьетнам и Таиланд, считая, что они могут каким-то образом служить противовесом Китаю в региональном масштабе. И сейчас более жесткие санкции могут подтолкнуть Мьянму к Китаю, что Западу нужно меньше всего. Так что меры наверняка будут точечными — против генералов, у которых и так за рубежом никаких активов нет, — пояснил Петр Козьма.

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Фотографии начальника армии Мьянмы Мин Аунг Хлаинга во время протеста солидарных с гражданским населением Мьянмы в Токио, Япония, 1 февраля 2021 года

Фото: REUTERS/Issei Kato
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По мнению Михала Любины, самым действенным способом наказать военных была бы отмена Евросоюзом всех преференций, пожалованных Мьянме после прихода к власти там гражданского правительства пять лет назад (в силе осталось лишь оружейное эмбарго).

— Но такая мера ударит по народу в равной, если не в большей степени, чем по генералам. Лидеры ЕС знают это, поэтому они колеблются, — подчеркнул польский эксперт. — Рестрикции не свергли генералов до 2010 года и не свергнут их сейчас, а привести к обнищанию бирманского народа могут, как это было в прошлом. Потому все дискуссии ведутся именно о «целенаправленных санкциях».

Наименьшим из зол, по его словам, было бы возвращение к общению с генералами, чтобы убедить их когда-нибудь восстановить «дисциплинированную демократию» (пусть и без Аун Сан Су Чжи).

Между тем, Вашингтон не стал ждать решений от Евросоюза и других партнеров и подготовился к вводу адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также блокировке им доступа к находящимся в США средствам страны в размере $1 млрд. По словам Джо Байдена, он уже подписал исполнительный указ, позволяющий немедленно вводить такие рестрикции. Задача, по его мнению, — не допустить получения генералами доступа к хранящимся в США деньгам бирманского правительства. Первый круг лиц, которые попадут под ограничения, американцы определят уже на этой неделе.

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