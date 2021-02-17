Минтранс предложил массово внедрить биометрию в аэропортах России

Министерство транспорта России предложило внедрять биометрию для идентификации пассажиров в российских аэропортах. Сначала биометрию намерены вести в 6% аэропортах, но затем программа может стать масштабнее. Об этом сообщает в среду, 17 февраля, РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации ведомства.

Отмечается, что программа поможет упростить транспортные процедуры с помощью искусственного интеллекта при обработке данных идентификации пассажира. Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

К 2023 году биометрию намерены ввести в 6% аэропортах. Позже, если министерство найдет финансирование, биометрия может появиться в 15% аэропортах, передает «Газета.ru».

На развитие программы намерены выделить 585,2 млн рублей. Вместе с тем на реализацию всей программы необходимо 8,7 млрд рублей, также 12,7 млрд рублей потребуются для дополнительного финансирования.

Ранее, 15 февраля, Минцифры подготовило законопроект о создании в России реестра государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС).