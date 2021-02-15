В РФ появится реестр для доступа к биометрическим данным. Информация для идентификации личности будет в единой базе, сообщает телеканал «Известия». Данные увидят коммерческие и государственные организации. Цель составления реестра — получение услуг через интернет без посещения учреждений. Единую биометрическую систему запустили в 2018 году. Доступ к данным получили банки и страховые компании. За реестр отвечает «Ростелеком», список будет в открытом доступе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.