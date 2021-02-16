Компания Pfizer подала заявку для регистрации вакцины от COVID на Украине

Американская компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса на Украине. Об этом 16 февраля сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов на онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.

По его словам, заявка будет рассмотрена украинскими властями в ближайшие дни.

«Я получил сообщение, что Pfizer подала [документы] на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — цитирует министра «Укринформ».

В настоящее время на Украине не началась всеобщая вакцинация от коронавируса. 8 февраля президент Владимир Зеленский объяснил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V». Ранее он уже отмечал, что страна закупит якобы точно «безопасные» вакцины.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, согласно которым эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В январе стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Кроме того, было зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок. Сообщения о побочных эффектах, выявленных после вакцинации препаратом, поступали и из других стран. В частности, 22 января во Франции сообщили о 135 случаях побочных эффектов от вакцины Pfizer — BioNTech, из них 31 — серьезный, в частности тахикардия. За неделю до этого там выявили еще шесть случаев.