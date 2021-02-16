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Компания Pfizer подала заявку для регистрации вакцины от COVID на Украине

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Американская компания Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса на Украине. Об этом 16 февраля сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов на онлайн-конференции, организованной Американско-украинским деловым советом.

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По его словам, заявка будет рассмотрена украинскими властями в ближайшие дни.

«Я получил сообщение, что Pfizer подала [документы] на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — цитирует министра «Укринформ».

В настоящее время на Украине не началась всеобщая вакцинация от коронавируса. 8 февраля президент Владимир Зеленский объяснил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V». Ранее он уже отмечал, что страна закупит якобы точно «безопасные» вакцины.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, согласно которым эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В январе стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Кроме того, было зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок. Сообщения о побочных эффектах, выявленных после вакцинации препаратом, поступали и из других стран. В частности, 22 января во Франции сообщили о 135 случаях побочных эффектов от вакцины Pfizer — BioNTech, из них 31 — серьезный, в частности тахикардия. За неделю до этого там выявили еще шесть случаев.

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