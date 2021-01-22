Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

Как минимум 135 случаев побочных эффектов после вакцинации препаратом от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлено во Франции. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов в пятницу, 22 января.

Большая часть из нежелательных побочных реакций соотносится «с ожидаемыми или несерьезными последствиями». Так, у привитых наблюдаются высокая температура, тошнота и головная боль.

Также был зафиксирован 31 случай серьезных побочных эффектов, в том числе четыре случая тахикардии. Эти сообщения будут исследованы дополнительно, отметили в ведомстве.

Отмечается, что девять пожилых людей, проживающих в домах престарелых, скончались, но связь между прививкой и летальными исходами не установлена. У привитых были хронические заболевания, передает НСН.

«Принимая во внимание имеющиеся на сегодняшний день данные, нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны с вакцинацией», — говорится в заявлении.

Ранее в январе сообщалось, что паралич лицевого нерва произошел у 13 жителей Израиля после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. Побочный эффект проявился после применения первой дозы вакцины, передает RT. Один из вакцинированных рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту через несколько минут после введения препарата.

15 января в Финляндии выявили 32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty, разработанным Pfizer/BioNTech.

До этого, 14 января, шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 также выявили во Франции. В тот же день в Норвегии сообщили о 23 случаях летального исхода после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от коронавируса.