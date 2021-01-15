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В Финляндии выявлено 32 случая побочных эффектов после прививки от COVID-19

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Более 30 случаев побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано в Финляндии. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в Агентстве по безопасности и разработкам в медицинской сфере страны (Fimea).

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«В Fimea к 15 января поступило 32 сообщения о побочных эффектах после введения первой дозы вакцины от коронавируса Comirnaty. Сообщается, среди прочего, об аллергических реакциях, в том числе анафилактической реакции, боли в месте укола, болях в мышцах, увеличении лифмоузлов, а также тошноте, сыпи, усталости, головных болях и ознобе», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, данные эффекты ожидаемы при введении препаратов.

Ранее в январе сообщалось, что в Финляндии за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок после прививки от коронавируса

Вакцинация проводится препаратом компании Pfizer. В ближайшее время, уточнили в ведомстве, ожидается прибытие вакцины компании Moderna.

Ранее в декабре 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech, а позднее и вакцину от американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза.

Во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

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