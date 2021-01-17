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Паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer

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Паралич лицевого нерва произошел у 13 жителей Израиля после вакцинации от COVID-19 препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Уточняется, что пострадавших может быть больше. Об этом сообщило в воскресенье, 17 января, издание «Едиот Ахронот».

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«Согласно данным министерства, не менее чем у 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше», — привело сообщение издания «РИА Новости».

Побочный эффект проявился после применения первой дозы вакцины. Один из вакцинированных рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту через несколько минут после введения препарата.

«По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но кроме этого у меня нет другой боли», — процитировали пациента в газете.

Как уточняет издание, министерство здравоохранения страны рекомендовало отсрочить введение второй дозы препарата тем, у кого обнаружены побочные эффекты, однако врачи сомневаются, что пациентам с параличом лицевого нерва стоит проходить снова вакцинацию.

«Человек, у которого после введения первой дозы, появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет», — привели рекомендацию Минздрава в газете.

Отмечается, что массовая вакцинация в Израиле началась 20 декабря прошлого года. Вторую дозу препарата начали вводить 10 января 2021 года.

Ранее, 15 января, в Финляндии выявлено 32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty, разработанным Pfizer/BioNTech.

До этого, 14 января, шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 выявили во Франции.

В тот же день в Норвегии сообщили о 23 случаях с летальным исходом после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19.

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