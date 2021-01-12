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В Финляндии зафиксировали восемь случаев осложнений после вакцинации от COVID-19

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В Финляндии за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок, следует из сообщения Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) 11 января.

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«По оценкам THL, на сегодняшний день были введены примерно 45 тыс. доз вакцин от коронавируса. Информация обновляется ретроспективно, и поэтому фактическая доза превышает заявленную», — говорится в сообщении.

Уточняется, что темпы вакцинации в стране увеличились.

В Финляндии вакцинация проводится препаратом компании Pfizer. В ближайшее время, уточнили в ведомстве, ожидается прибытие вакцины компании Moderna.

Ранее, в декабре, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech, а позднее одобрило вакцину от американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза.

Между тем во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

Общее количество зарегистрированных в Финляндии случаев заболевания составило 39 011, из них за минувшие сутки зафиксирован 221 новый случай, 602 пациента умерли от последствий заболевания, выздоровели 31 тыс. человек.

Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия (THL) призвало всех, кто приехал в страну 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в государство.

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