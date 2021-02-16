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Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений

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Правительство России выделит более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование медицинских организаций. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба российского кабмина.

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«Регионы получат свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом, а также постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что денежные средства будут направлены из резервного фонда правительства РФ.

В пресс-службе кабмина также отметили, что из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на медучреждения остается высокой. Это, в свою очередь, требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Ранее, 5 февраля, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 558 млрд рублей.

По ее словам, в 2021 году на эти цели планируется выделить 100 млрд рублей, процесс модернизации затронет более 3 тыс. медучреждений. При успешной реализации в регионах эффект от принимаемых мер смогут наблюдать в 2021 году уже около 40 млн россиян, отметила она.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что цифра будет корректироваться год от года в большую сторону.

1 января вступил в силу закон о реформе системы ОМС. Документ предусматривает передачу Федеральному фонду ОМС (ФОМС) полномочий страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях.

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