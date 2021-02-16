Обвинение попросило оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей по делу о клевете

Прокурор попросила суд назначить блогеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа размером 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, передает 16 февраля корреспондент «Известий».

В ходе судебного процесса прокурор попросила признать подсудимого виновным. Она обратила внимание на то, что вместо извинений Навальный продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса. В свою очередь, сторона защиты настаивает на вынесении оправдательного приговора.

Также в начале заседания прокуратура попросила направить в Следственный комитет (СК) России материалы для проверки оскорблений Навальног в адрес судьи и государственного обвинителя на процессе по делу о клевете. Судья назвала ходатайство прокурора преждевременным.

«Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 мск», — постановила она.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля.

12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.