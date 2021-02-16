В Верховной раде Украины начали сбор подписей за импичмент Зеленского

Сбор подписей в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского начался среди депутатов Верховной рады. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Кива назвал данный процесс «историческим моментом».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» решили инициировать процедуру импичмента президента после того, как Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля эти телеканалы прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

При этом более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов, а 34,6% сочли запрет необходимым шагом. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

Также журналистов заблокированных украинских телеканалов 13 февраля лишили аккредитации в Верховной раде.