На Украине более 40% респондентов сочли ошибкой закрытие телеканалов

Более 40% опрошенных жителей Украины назвали ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные на сайте организации 11 февраля.

Уточняется, что респондентов просили выбрать одну из двух формулировок: «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства» или запрет «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан».

Ошибкой решение украинских властей назвали 40,8% респондентов, а 34,6% — сочли запрет необходимым шагом.

Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

Всего в опросе приняли участие 2005 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Опрос проводился с 5 по 7 февраля 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI).

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.