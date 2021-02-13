Журналистов закрытых украинских телеканалов лишили аккредитации в раде

Журналистов заблокированных украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитации в Верховной раде. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил в Facebook депутат парламента от фракции «Голос» Роман Лозинский.

По его словам, это решение «совершенно справедливо», так как телеканалы «подрывали деятельность и дискредитировали проукраинские силы парламента».

Также Лозинский отметил, что «это не последние диверсионные СМИ» на Украине.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и пр.

С 3 февраля эти телеканалы прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

При этом более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов, а 34,6% сочли запрет необходимым шагом. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

12 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию трех украинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.