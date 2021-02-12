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В Киеве решили через суд лишить лицензий три украинских канала

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Лицензию трех украинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK хотят аннулировать через суд, с соответствующей просьбой в суд обратился Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Об этом сообщил в пятницу, 12 февраля, украинский портал «Страна».

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«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с требованием об аннулировании лицензий телеканала «112 Украина» и ZIK, против которых ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции, подписав соответствующий указ», — говорится в сообщении.

На портале отметили, что нацсовет подал в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne еще в 2019 году.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

Более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов, а 34,6% — сочли запрет необходимым шагом. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

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