Большая часть американцев высказалась в пользу создания третьей партии

62% американцев отмечают: в США следует создать третью партию. Респонденты утверждают, что основные политические силы не справляются. Число критиков власти на данный момент самое большое с 2003-го, передает телеканал «Известия». 33% граждан уверены: демократы и работают адекватно, и представляют интересы большинства жителей Америки. Больше всего американцы довольны деятельностью Демократической партии.

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