Путин поручил подготовить меры по трудоустройству безработных

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных граждан, сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — говорится в перечне поручений российского лидера.

Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2021 года.

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