Песков разъяснил слова Путина о Донбассе

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь русскоязычному населению Донбасса, так как больше это делать некому. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Таким образом он объяснил слова президента России Владимира Путина, который 10 февраля заявил, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах.

Комментируя эти слова представитель Кремля напомнил, что в Донбассе проживает много русскоязычных людей. Он подчеркнул, что сейчас они лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины.

В связи с этим Россия организовывает конвои гуманитарной помощи и будет продолжать это делать.

«Потому что если не Россия, то больше некому это будет делать. Вот что имел в виду президент Путин», — сказал Песков.

«Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее», — добавил он.

На встрече с редакторами российских СМИ Путин заявил, что при принятии решения о судьбе Донбасса нужно думать о последствиях. По словам российского лидера, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья», особенно дети Донбасса.

В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 14 февраля назвал очень важными слова президента России. Он отмечал, что регион постоянно ощущает помощь и поддержку со стороны РФ, в том числе в виде гуманитарной помощи и выдачи жителям российских паспортов.