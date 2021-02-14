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Путин пообещал не бросать Донбасс

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Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ.

По словам главы государства, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья», особенно дети Донбасса.

«На наших с вами, я говорю наших с вами, потому что вы четвертая власть, на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — сказал российский лидер журналистам.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что общение Путина с главными редакторами было продолжительным, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.

Представитель президента обещал, что среди ключевых заявлений будет опубликован фрагмент со словами главы государства о Донбассе. Также ранее Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, заверил, что ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.

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