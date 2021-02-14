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Глава ДНР прокомментировал слова Путина о Донбассе

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал очень важными слова президента России Владимира Путина, заявившего, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах. Об этом лидер ДНР сказал в воскресенье, 14 февраля.

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Пушилин отметил, что регион постоянно ощущает помощь и поддержку со стороны России, в том числе в виде гуманитарной помощи, выдачи жителям паспортов РФ и проведении вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что курс на сближение с Россией также зафиксирован в идеологической доктрине «Русский Донбасс», которая станет «основой принятия самых важных государственных решений».

«В свою очередь, мы всегда будем стоять на защите Большой Родины, до последнего отстаивая наши общие ценности», — добавил Пушилин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что ДНР намерена усиливать взаимодействие с Россией с помощью активного трансграничного сотрудничества, а также выразил уверенность, что процессы приведут «к тому будущему», ради которого в том числе «проводили референдум, выстояли во время обстрелов, которое мы готовы защищать даже ценой своей жизни».

На встрече с редакторами российских СМИ 10 февраля Путин заявил, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах. Он добавил, что при принятии решения о судьбе этого региона нужно думать о последствиях. По словам российского лидера, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья», особенно дети Донбасса.

Встреча президента с представителями СМИ прошла в закрытом формате в режиме видеоконференции. В Кремле рассказали, что общение главы государства с главными редакторами было продолжительным, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.

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