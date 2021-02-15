Этот поезд — огонь: голы игроков «Локомотива» принесли России победу

Отыграв две шайбы и разгромив сборную Чехии в заключительном матче Шведских игр, сборная России досрочно выиграла Еврохоккейтур. Воскресная встреча закончилась со счетом 7:4 в пользу нашей команды. Хотя еще во втором периоде она проигрывала 1:3.

Всё перевернули шайбы представителей ярославского «Локомотива» — Павла Красковского, Николая Коваленко и Даниила Мисюля. Последний забил победный гол блестящим броском с острого угла. Тренерскому штабу «Красной машины» удалось проверить на международном уровне почти всех вызванных хоккеистов, и большинство из них сумели ярко проявить себя.

Новые эксперименты

После субботней победы над хозяевами турнира в серии буллитов (2:1) России было достаточно не проиграть чехам в основное время, чтобы выиграть Шведские хоккейные игры и досрочно обеспечить себе первое место в Евротуре.

Возглавляющий на третьем этапе сборную Игорь Ларионов произвел ряд серьезных перестановок в составе. Впервые за долгое время вне заявки оказался вратарь Александр Самонов, герой предыдущего матча, сыгравший в Евротуре пять встреч подряд. Его заменил Ярослав Аскаров, а в запасе остался Даниил Тарасов.

17-летний Никита Чибриков за качественную игру в первых двух матчах заслужил перевод во второе звено к Захару Бардакову и Василию Подколзину. Впервые на турнире вышел на лед защитник Семен Чистяков, оказавшийся в паре с Даниилом Пыленковым. В обороне Даниил Мисюль с позиции седьмого защитника перешел в третью пару, где с ним играл герой стартового противостояния с Финляндией (3:2) Артем Минулин. В первом звене в обороне вышли Кирилл Кирсанов и Сергей Зборовский.

Из нападающих своего появления в составе наконец дождались Герман Рубцов и Виталий Кравцов. Первый начал в четвертом звене с Максимом Грошевым и Данилой Моисеевым, а второй стартовал в качестве 13-го форварда.

Неизменными оказались лишь «нижегородская» и «ярославская» тройки нападения, сделавшие результат в игре с финнами. Выступающие за нижегородское «Торпедо» Дамир Жафяров и Иван Чехович вновь вышли с центрфорвардом Максимом Соркиным из ЦСКА, а представляющие ярославский «Локомотив» центр Павел Красковский и левый нападающий Николай Коваленко в третий раз подряд оказались в звене с Владимиром Бутузовым из хабаровского «Амура».

— Сыгранные связки сыграли определенную роль в успехах России на этом турнире, но я бы ее не преувеличивал, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России, участник Шведских хоккейных игр – 2009 Алексей Бадюков. — Хоккеисты из Ярославля в своем клубе не играют в одном звене, хотя в чем-то им было легче выступать в сборной, так как в «Локомотиве» они тренируются и выступают по одной системе. Есть Жафяров и Чехович, которые в одной тройке играют в «Торпедо», но в матче с Чехией они как раз выглядели не очень ярко. В большей степени по последней игре я бы выделил молодежное звено — Чибриков–Бардаков–Подколзин. Они много сделали, особенно в первом периоде, а Чибриков вообще здорово дебютировал в сборной.

Качельная игра

Перевод Чибрикова во второе звено оправдал себя уже на 8-й минуте — с помощью юного форварда Бардаков открыл счет. Правда, ближе к перерыву Михаэль Шпачек восстановил равновесие. А в середине второго периода Россия и вовсе оказалась в затруднительном положении, позволив Якубу Флеку и Лукашу Клоку в течение полутора минут забить по голу.

К счастью, счет 1:3 продержался недолго. «Красная машина» быстро взвинтила темп и в следующие пять минут дважды заставила соперника удаляться. Второе большинство было реализовано на 38-й минуте. В этот момент начался перформанс ярославского звена. Коваленко сумел выиграть борьбу и отдать на пятак Красковскому, который опередил вратаря Доминика Граховину и послал шайбу в пустые ворота.

В оставшиеся до второго перерыва две минуты обе команды не давали скучать зрителю, схватив три удаления на двоих. У наших на скамейку штрафников отправлялись Чибриков и Бардаков.

С самого начала третьего периода подавляющее преимущество было у россиян. Немного неточным оказался удар Пыленкова. Бросок с острого угла Кравцова Граховина отбил прямо на Рубцова, но добивание не привело к голу.

В середине заключительного отрезка матча вновь взяли слово ярославцы. Коваленко прошел по правому борту в чужую зону, обменялся передачами с Мисюлем и сравнял счет. А через четыре минуты сам Мисюль вошел в зону после паса Подколзина и с острого угла отправил шайбу под перекладину.

Для Подколзина это было первое очко на турнире. Через две минуты капитан молодежной сборной России на недавнем чемпионате мира в Эдмонтоне забил и свой первый гол. До конца основного времени оставалось пять минут, и не было видно, за счет чего чехи отыграются с 3:5.

А наши уже поймали кураж. За 2,5 минуты до сирены игравший в ярославском звене Бутузов поразил пустые ворота Чехии, когда Граховину заменили на шестого полевого игрока. Этого россиянам показалось мало — через 20 секунд своим первым голом за сборную отметился Чибриков. Правда, он же в оставшееся время чуть подпортил себе настроение, сфолив перед воротами и дав сопернику шанс на гол престижа с буллита. Давид Томашек переиграл Аскарова.

— Аскаров сыграл не так ярко, как Самонов днем ранее, но, пожалуй, лишь вторая пропущенная шайба может быть на совести Ярослава, — отметил Алексей Бадюков. — В остальном я бы всё равно отметил его с хорошей стороны, хотя очень непросто проявить себя на фоне Александра, который провел фантастический матч со Швецией и вообще уже стабильно приносит победы сборной — как на этом турнире, так и в декабре на Кубке Первого канала. Самонов продолжает прибавлять и уже не первый раз доказывает, что способен помогать команде в условиях огромного давления.

Победив Чехию со счетом 7:4, Россия одержала девятую победу подряд и обновила свой же рекорд на Евротурах. Заключительный этап пройдет в середине мая в Чехии и станет подготовительным накануне чемпионата мира в Риге.

— Сейчас трудно рассуждать о том, будет ли у кого-то из этого состава шанс поехать на чемпионат мира, — резюмировал Бадюков. — Всё под вопросом не только из-за того, что мы не знаем, кто из НХЛ сможет быть задействован в сборной в мае. Сейчас надо понять, кто может пробиться в национальную команду на чешский этап Евротура. И здесь очень много ответов даст скорый плей-офф КХЛ, но из тех, кто заслужили вызова туда по итогам шведского этапа, я бы выделил Жафярова с Чеховичем, Пыленкова, Бутузова и Красковского с Коваленко.

Никита Чибриков стал на прошедшем турнире самым юным дебютантом в истории сборной после Владислава Третьяка и Александра Овечкина. И лишь Овечкин забивал за национальную команду в более молодом возрасте, чем Никита.