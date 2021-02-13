Вратарский дух: как игра Самонова принесла России победу над Швецией

Хоккеисты сборной России продолжили свою рекордную победную серию в Евротуре. В субботу они выиграли второй матч Шведских хоккейных игр, одолев в серии буллитов хозяев турнира (2:1). Это восьмая победа подряд для «Красной машины». Теперь команда близка к тому, чтобы выиграть весь Евротур, а также одержать победу на третьем его этапе. Первые два также остались за нашими хоккеистами — в ноябре они выиграли финский Кубок Карьяла, в декабре — российский Кубок Первого канала.

Новый рекорд

Как обычно, встреча со Швецией оказалась наиболее сложной для России, и победитель не был определен в основное время. На этапе в Хельсинки наш молодежный состав победил со счетом 2:1, дожав соперника в серии послематчевых буллитов. Также до серии послематчевых бросков дошло дело в Москве. И матч выиграл уже взрослый состав российской сборной (4:3).

На Шведских хоккейных играх собралась команда с большим количеством молодежи, а также опытных хоккеистов клубов КХЛ. В четверг первый матч завершился победой в основное время над Финляндией — 3:2. Шведы начали турнир с выигрыша в овертайме у Чехии (3:2).

Наша победа над финнами стала седьмой подряд — это рекорд Евротуров. Но «Красная машина» на этом не остановилась. По сравнению со стартовой встречей российский тренер Игорь Ларионов произвел немногочисленные перестановки. Одна из них была вынужденная — в матче с финнами получил травму плеча центральный нападающий первого звена Марат Хуснутдинов. Он выбыл на три месяца. В честь 18-летнего форварда над скамейкой сборной России повесили его свитер.

На место Хуснутдинова в центр к Дамиру Жафярову и Ивану Чеховичу перевели Максима Соркина. Вместо него к Виталию Кравцову и Сергею Шмелёву поставили Данилу Моисеева, не игравшего в первой встрече.

Первый период прошел при подавляющем преимуществе сборной Швеции. Она лучше держала шайбу, почти не давала России закрепиться в чужой зоне и наносить броски по воротам хозяев. За первые 13 минут «Красная машина» получила два удаления. Но, пусть и не без труда, ей удалось выстоять в меньшинстве.

Тем не менее хозяева создали немало моментов для взятия ворот. По броскам они за первый период переиграли Россию со счетом 10:1. Но лучшим игроком матча в эту двадцатиминутку оказался вратарь Александр Самонов, который действовал уверенно, отражал броски соперника и позволил команде уйти в раздевалку без пропущенных шайб.

— Игра вратаря стала существенным фактором, определившим результат и ход встречи, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский. — С учетом того, что состав у сборной России на этом турнире экспериментальный, было ожидаемо, что на каких-то отрезках игра будет для нас тяжелой. И именно в таких ситуациях особенно важна игра голкипера. Самонов справился. Это вызывает восторг, хотя уже и не сильно удивляет, поскольку он не первый раз выступает за сборную, а в КХЛ уже давно показал себя сильным вратарем.

Выручил он пару раз нашу команду и во втором периоде. В его начале у России появилась первая возможность для гола, но вратарь шведов Виктор Фаст отразил бросок Артема Минулина. А на 27-й минуте скандинавы открыли счет. В результате быстрой атаки Эмиль Петерссон замкнул передачу Понтуса Хольмберга.

Вскоре ситуацию для наших усугубило очередное удаление, но две минуты меньшинства команда пережила относительно легко. А на 37-й минуте Россия сравняла счет. После выигранного вбрасывания Шмелёв нанес бросок, шайба отскочила от борта, где ее подобрал Никита Чибриков, с чьего прострела забил Моисеев. Для 17-летнего Чибрикова эта голевая передача стала первым набранным очком за сборную. Ранее в матче с финнами он стал третьим по молодости хоккеистом в истории национальной команды. В более юном возрасте за нее начали играть только Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

Буллит Бутузова

В третьем периоде шведы уже были не так активны, и территориальное преимущество постепенно перешло на сторону сборной России. Наша команда несколько раз могла выйти вперед, но уже Фаст спасал своих партнеров. В середине периода россияне имели два подряд большинства. И оба не реализовали.

В овертайме удаление случилось уже у нашей сборной. На две минуты пошел на скамейку штрафников Владимир Бутузов. Но это не помогло шведам вырвать победу. А в серии буллитов Бутузов реабилитировался за удаление — его штрафной бросок оказался единственным результативным. Василий Подколзин, Дамир Жафяров и Иван Чехович не смогли отличиться, но и все пять бросков шведов не поставили неразрешимых задач для Самонова, который снова подтвердил статус героя встречи.

— Главное, что удалось добиться положительного результата, — резюмировал Валерий Каменский. — Было тяжело, но это связано с недостаточной сыгранностью хоккеистов, многие из которых на этом турнире впервые увидели друг друга и вместе вышли на лед. Но каждый старался, пытался выполнять задание тренера. Неплохо себя проявил совсем молодой Чибриков, которому непросто было играть среди взрослых мужиков, но в целом он справился и приобрел хороший опыт на будущее. В итоге была видна командная игра, которая в конечном счете привела к успеху.