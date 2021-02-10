Молодежное продвижение: Россия снова везет на Евротур свежий состав

В нынешнем сезоне штаб сборной России усиленно ротирует обойму игроков на Евротуре и существенно меняет состав на каждом этапе. Исключением не стали и предстоящие Шведские хоккейные игры, которые стартуют 11 февраля. Вновь под знамена «Красной машины» собрали несколько новичков и молодых хоккеистов. В целом в Скандинавию не поехало ни одного игрока старше 27 лет.

Причем новички эти не только из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые большую часть матчей проводят в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). И вновь сборная России поедет на этап без своего главного тренера Валерия Брагина, которого временно заменили на наставника молодежной сборной Игоря Ларионова.

— Штаб сборной продолжает обкатывать новичков и наигрывать новые связки, — заметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Попробовали молодежь в Финляндии, потом более взрослый состав в Москве, теперь некую смешанную версию. Но почти все игроки имеют опыт в КХЛ, многие играют ключевые роли в своих клубах. И поэтому можно ожидать, что они не ударят в грязь лицом. Во всяком случае, можно бороться за победу в турнире, хотя здесь главное — проверить ребят, дать им опыт выступления на международном уровне. Но если молодежь сумела победить в Финляндии, то почему бы и более взрослому составу не суметь это сделать сейчас в Швеции.

Кандидаты снизу

Сборная России выиграла два предыдущих этапа Евротура, но победы эти были разные. В ноябре на финский Кубок Карьяла наши поехали молодежным составом и с тренерским штабом молодежки. Тогда подопечные Игоря Ларионова уверенно выиграли турнир, поочередно одолев взрослые команды Финляндии, Швеции и Чехии.

На декабрьском Кубке Первого канала в Москве играл уже более классический состав во главе с постоянным главным тренером Валерием Брагиным. Там выступали такие звезды КХЛ, как Вадим Шипачёв, Егор Яковлев, Алексей Марченко, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Сергей Толчинский и многие другие. Но были и новички. Например, серебряный призер прошлогоднего молодежного чемпионата мира нападающий Дмитрий Воронков, защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин и его партнер по «Магнитке», более возрастной дебютант национальной команды Андрей Чибисов.

Сейчас собрано множество хоккеистов из молодежной сборной, ездивших на ноябрьский Кубок Карьяла, а потом на проходивший во время новогодних праздников молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, где наши заняли четвертое место. Из этого состава в Швецию едут вратарь Ярослав Аскаров, защитники Шакир Мухамадуллин, Семен Чистяков, Кирилл Кирсанов, нападающие Максим Грошев, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков. Также в команде собраны многие игроки молодежки предыдущих созывов. В заявку попал даже 17-летний нападающий Никита Чибриков, который весной будет выступать на юниорском чемпионате мира.

Но наиболее неожиданным стало приглашение из ВХЛ защитника системы ЦСКА Марселя Ибрагимова. 23-летний хоккеист уже не первый сезон на подходе к составу армейцев, но из-за высокой конкуренции в рядах самого успешного клуба страны последних четырех лет пока не закрепился. При этом он является одним из лидеров фарм-клуба армейцев команды «Звезда», в прошлом сезоне выигравшей регулярный чемпионат ВХЛ и считавшейся фаворитом плей-офф, недоигранного из-за пандемии.

— Вызов в сборную неожиданный, но первая мысль в голове: круто, надо воспользоваться шансом, — рассказал «Известиям» Марсель Ибрагимов. — Со многими ребятами в сборной знаком, когда-то играли вместе. С кем-то на детских турнирах пересекался. Поэтому долго осваиваться в национальной команде не пришлось. Провели собрание, со всеми познакомились, штаб рассказал нам задачи на турнир. Так что все готовы работать и пребывают в хорошем настроении.

Опыт Евротуров

Возрастные хоккеисты нынешней сборной тоже не очень часто играли за сборную. Самым опытным является вратарь Александр Самонов из СКА, признанный лучшим в своем амплуа на декабрьском Кубке Первого канала. В прошлом сезоне он ездил на все три этапа Евротура. А впервые голкипер вызвался в сборную два года назад на Шведские игры, но тогда ни разу не вышел на лед.

24-летний нападающий «Локомотива» Павел Красковский в 2016 году выиграл серебро молодежного чемпионата мира, а через год стал одним из лидеров ярославского клуба, неожиданно вышедшего в финал Западной конференции Кубка Гагарина. Затем Павел сдал на несколько сезонов, но сейчас вновь радует болельщиков «железнодорожников».

Самый возрастной хоккеист нынешней сборной Сергей Шмелёв представляет проваливший сезон «Сочи». Команда с самого начала находилась внизу таблицы КХЛ и еще в январе лишилась шансов на выход в плей-офф. Но 27-летний нападающий с большим отрывом является лучшим по статистике у южан, поэтому его вызов не сильно удивил. Как и приглашение 26-летнего форварда хабаровского «Амура» Владимира Бутузова. Его команда тоже потеряла шансы на участие в Кубке Гагарина, но Владимир был одним из ее лидеров.

А главной звездой «Красной машины» на ближайшем этапе Евротура можно назвать нападающего нижегородского «Торпедо» Дамира Жафярова. Он уже не первый сезон демонстрирует высокую результативность в КХЛ, но сейчас имеет просто космическую статистику — 58 (20+38) очков по системе «гол+пас» в текущем регулярном чемпионате и третье место в споре бомбардиров лиги. Это рекорд клуба по результативности за сезон. Жафяров смог обойти легенду «Торпедо» советских времен — Михаила Варнакова — старшего.

Именно форвард волжан, которому в марте исполнится 27 лет, назначен капитаном сборной России на Шведских играх, хотя ранее вызывался в нее лишь однажды — на Кубок Карьяла 2019 года. Ожидается, что в 2021 году Дамир будет самым желанным игроком для топ-клубов КХЛ, а, возможно, уедет в НХЛ.

— Жафяров в этом сезоне показывает лидерские качества, — сказал «Известиям» бывший генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский. — Поэтому думаю, его назначение капитаном — правильный выбор. Это отличный хоккеист, который получает в Нижнем Новгороде большое доверие тренерского штаба. В прошлом сезоне Дамир тоже показывал хорошую игру, но ноябрьская травма помешала ему добиться тех же результатов, что в текущем чемпионате. Жафяров и в ЦСКА в свое время показывал очень интересный хоккей. И я был удивлен, когда в 2015 году его обменяли в «Сибирь». Считаю, он может очень прилично помочь любому топ-клубу лиги. Но для этого нужен тренер, который будет давать ему столько же игрового времени, сколько сейчас дают в Нижнем. Дамир готов играть в топ-клубах в первых двух звеньях.

Матчи Шведских хоккейных игр пройдут 11, 13 и 14 февраля в городе Мальмё. В первом матче турнира сборная России сыграет с командой Финляндии.