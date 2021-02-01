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Юное комплектование: кого мы увидим в сборной на «Шведских играх»

Средний возраст хоккеистов национальной команды — 22 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Юное комплектование: кого мы увидим в сборной на «Шведских играх»
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2021-02-01 19:17:14
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В Мальмё с 11 по 14 февраля пройдет третий этап Еврохоккейтура–2020/21. После турниров в Чехии и России наша сборная идет на первом месте, одержав в шести матчах шесть побед. В Швеции россияне постараются продолжить победную серию, хотя состав туда поедет экспериментальный. В заявку команды вошли представители сразу 13 клубов КХЛ, а исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов, знакомый с многими игроками по молодежной сборной.

В качестве ассистентов выступят тренеры сборной России не старше 18 лет. Главный тренер сборной Валерий Брагин не поедет на турнир, оставшись в расположении СКА.

Ларионов справится

— Считаю, что необходимо перестать хаять Ларионова, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Человек не раз показывал, что понимает хоккей и умеет давать результат, но после неудачи на молодежном чемпионате мира все почему-то об этом забыли и предлагают вообще отстранить его от всех сборных. На этом турнире он — исполняющий обязанности, главный по-прежнему Брагин, но у него в клубе сейчас свои задачи. СКА проводит финишный отрезок в регулярке, и необходимо начинать готовить команду к плей-офф. А в сборной прекрасно справится Ларионов.

Юное комплектование
Игроки молодежной сборной России по хоккею и их тренер Игорь Ларионов (в центре)

Игроки молодежной сборной России по хоккею и их тренер Игорь Ларионов (в центре)

Фото: TASS/Zuma/Andy Devlin

«Кубок Карьяла», где также и.о. был Ларионов, рассматривался как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира (МЧМ), поэтому тот состав состоял исключительно из игроков не старше 21 года. Средний возраст игроков сборной России на шведском этапе составляет 22 года, хотя среди сборников есть даже 17-летний нападающий СКА Никита Чибриков, который, несмотря на свой возраст, провел 14 игр в текущем сезоне КХЛ и отметился двумя набранными очками (1+1).

Преимущественно сборная состоит из игроков 1998–2002 годов рождения, большинство из которых представляло страну на различных молодежных уровнях. Восемь человек приняли участие в МЧМ-2021 (Аскаров, Кирсанов, Мухамадуллин, Чистяков, Бардаков, Грошев, Подколзин, Хуснутдинов). Для Владимира Бутузова из «Амура» и Марселя Ибрагимова из ЦСКА, которые ранее не привлекались в сборные разных возрастов, «Шведские игры» станут дебютом в составе национальной команды.

Юное комплектование
Марсель Ибрагимов ЦСКА

Марсель Ибрагимов, ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Тренерский штаб правильно делает, вызывая на матчи Евротура молодых игроков и открывая новые имена в составе сборной, — сказал «Известиям» заслуженный тренер Юрий Новиков. — Данные турниры — идеальное место для дебюта во взрослой команде. Игра в сборной для молодого хоккеиста — сильнейшая мотивация, которая помогает расти в профессиональном плане. Молодые в своих клубах не всегда на первых ролях, и выступление за сборную может добавить лидерских качеств, что потом выведет игрока на совершенно другой уровень.

Вратарский вопрос

Помимо молодых впервые в основную сборную вызваны также опытные хоккеисты, которые ярко проявляют себя в КХЛ: идущий третьим в гонке бомбардиров с 54 очками (19+35) Дамир Жафяров из «Торпедо», Павел Красковский из «Локомотива», Сергей Шмелёв из «Сочи», а также вратарь СКА Александр Самонов, коэффициент надежности которого составляет 2,16.

По составу вопросы возникают только к вратарской бригаде. С отъездом за океан Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина в КХЛ не осталось российских голкиперов, сильно выделяющихся на фоне остальных. Большинство держат средний уровень, но оправданно ли в условиях дефицита кадров полагаться исключительно на проверенных кандидатов из СКА? Шесть предыдущих матчей Евротура поделили Александр Самонов и Ярослав Аскаров. Их штаб сборной и пригласил в Швецию вместе с Даниилом Тарасовым из «Салавата Юлаева».

Юное комплектование
Вратарь СКА Александр Самонов

Вратарь СКА Александр Самонов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Хороший, боеспособный коллектив. Многие игроки первый раз вызываются в сборную, — охарактеризовал состав Александр Кожевников. — Шанс для ребят проявить себя и зарекомендовать в качестве игроков, готовых ехать на чемпионат мира. Также есть опытные хоккеисты, которым необходима постоянная игровая практика. Не надо забывать, что в следующем сезоне или даже в этом некоторые игроки или уедут в НХЛ, или подпишут контракт с заокеанским клубом, но продолжат выступать в России. Им как раз необходима практика во взрослой сборной, надо как можно больше игр проводить на самом высоком уровне, чтобы не выглядеть мальчиками для битья за океаном, куда все они стремятся.

Первый матч наша команда проведет 11 февраля против Финляндии, затем 13 февраля — против Чехии и 14 февраля — против хозяев, сборной Швеции.

Полный состав сборной:

Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба — СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).

Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семён Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелёв («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).

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