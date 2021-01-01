Россия молодёжная: как сборная провела групповой этап МЧМ

Сборная России на победной ноте завершила групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне. В своей последней игре подопечные Игоря Ларионова взяли верх в овертайме над Швецией (4:3). Теперь они лидируют в группе B и могут удержаться на первом месте.

Оптимальным вариантом для россиян станет победа сборной США над Швецией в овертайме (матч пройдет утром 1 января мск). При таком результате у этих команд, как и у России, будет по 8 очков. И наш коллектив останется на первой строчке за счёт побед в личных встречах.

В остальных случаях Россия опустится на второе место, а группу выиграют американцы или шведы. Таким образом, «Красная машина» в четвертьфинале сыграет со Словакией или Германией. На первых мы попадём с первого места, на вторых — со второго.

Встреча со Швецией была одной из решающих для России. В случае поражения команда могла оказаться на третьей или четвёртой позиции. И попадала бы на старте плей-офф на одну из топовых сборных другой группы — Канаду или Финляндию. По мнению экспертов, наш коллектив провел против скандинавов одну из лучших встреч.

Ранее подопечным Игоря Ларионова удалось победить США (5:3) и Австрию (7:1), при этом они проиграли Чехии (0:2). Против Швеции сыграть не смог один из лидеров молодежки нападающий Егор Чинахов, получивший травму голеностопа.

Его партнер по омскому «Авангарду» Арсений Грицюк на 8-й минуте совместно с Михаилом Абрамовым стали ассистентами в эпизоде с первым голом, забитым Егором Афанасьевым. Через пять минут Арвид Костмар сравнял счет. Но первый период остался за нашими. За 46 секунд до сирены они реализовали большинство — сработало первое звено. Родион Амиров забросил шайбу с передач Василия Подколзина и Марата Хуснутдинова.

Второй период прошел в вязкой борьбе с небольшим количеством моментов у ворот обеих команд. Успешней в их реализации оказались шведы — за четыре минуты до перерыва Александр Хольц вновь сделал счет равным. В середине третьей двадцатиминутки Россия опять удачно разыграла лишнего. Кирилл Кирсанов забил с передач Родиона Амирова и Артемия Князева.

После этого игра шла с преимуществом россиян. И они вполне могли победить в основное время, обеспечив себе первое место в группе. Тогда матч Швеция–США не имел бы никакого значения в борьбе за лидерство. Но соперник поднажал в конце и, заменив вратаря на шестого полевого игрока, за минуту до завершения основного времени сравнял счет усилиями Ноэля Гундера.

Пятиминутный овертайм уже шел к концу, и казалось, что впереди серия буллитов. Но за 25 секунд до конца дополнительного времени удалился Арвид Костмар. А за 6 секунд до сирены наши опять реализовали большинство — Хуснутдинов забил с передач Амирова и Семёна Чистякова.

— Была непростая игра, но наши качественно сыграли в неравных составах, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин. — Отлично, что заработало большинство — забили три гола, хотя в прошлых матчах розыгрыш лишнего у нас не шел. И не пропустили в меньшинстве, хотя во втором периоде у шведов были четыре попытки, но наши выстояли. Обидно, что не удержали преимущество в основное время. Но можно говорить о хорошей психологии сборной, которая пропустив на последней минуте, нашла силы дожать соперника в овертайме. А оппонент в лице Швеции был очень непростой. Так что теперь надо перенести это настроение на плей-офф, проделать работу над ошибками и двигаться дальше.

До конца группового этапа МЧМ в Эдмонтоне осталось провести два матча. 1 января в 02:00 стартует встреча за первое место в группе А Канада–Финляндия. А в 05:30 на лед выйдут сборные Швеции и Канады. 2–3 января пройдут четвертьфиналы.