Торпедные попадания: нижегородское звено сделало игру с Финляндией

Хоккеисты российской национальной команды с победы начали выступление на Шведских хоккейных играх. В стартовой встрече «Красная машина» одолела Финляндию — 3:2. Значительный вклад в победу внесло атакующее звено с двумя хоккеистами нижегородского «Торпедо» — Дамиром Жафяровым и Иваном Чеховичем.С их передач первую шайбу забросил Артём Минулин. Автором второго гола стал дебютировавший в сборной Чехович, а результативный пас вновь записал на свой счёт Жафяров — капитан команды.

Сборная России продолжает идти без поражений в нынешнем Еврохоккейтуре. 11 февраля была одержана седьмая победа после шести на двух предыдущих этапах — хельсинском Кубке Карьяла и московском Кубке «Первого канала».

Проверенные связки

Возглавляющий национальную команду на шведском этапе Игорь Ларионов не стал в первом матче изобретать велосипед и постарался максимально использовать клубные связки в звеньях. Так, первую атакующую тройку составили нижегородцы Жафяров и Чехович. Их тандем стал ключевым фактором успеха «Торпедо» в КХЛ, позволившим клубу досрочно обеспечить себе участие в плей-офф.

В текущем сезоне 22-летний Чехович набрал по системе «гол + пас» 31 (14+17) очко в 38 матчах. А Жафяров идёт третьим в споре бомбардиров КХЛ — он провел 54 игры, набрав 58 (20+38) баллов. Для 27-летнего форварда это второй вызов в сборную — до этого он участвовал в Кубке Карьяла 2019 года.

В центр их звена Ларионов поставил молодого Марата Хуснутдинова из СКА, выступавшего на недавнем молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. На том же МЧМ под руководством Ларионова действовала и связка Захара Бардакова с Максимом Грошевым. Их главный тренер поставил вместе и на уровне национальной команды, добавив к ним ещё одного игрока молодёжки Василия Подколзина.

Вторая атакующая тройка была составлена из выступающих в ярославском «Локомотиве» центрфорварда Павла Красковского и крайнего нападающего Николая Коваленко. К ним попал Владимир Бутузов из хабаровского «Амура».

Торпедные попадания Игрок сборной России Дамир Жафяров (слева) во время матча в рамках Еврохоккейтура между сборными России и Финляндии Фото: ТАСС/EPA/Ludvig Thunman

Лишь третье атакующее звено было смешанным — в нём места по краям заняли Виталий Кравцов из челябинского «Трактора» и Сергей Шмелёв из «Сочи», а в центр тренеры вписали Максима Соркина из ЦСКА.

Первую пару защитников составили Александр Алексеев («Салават Юлаев») и Артём Минулин («Металлург»), вторую — Даниил Пыленков («Витязь») и Сергей Зборовский («Автомобилист»), третью — Кирилл Кирсанов (СКА) и Даниил Журавлёв («Ак Барс»). Седьмым защитником был Даниил Мисюль, а 13-м нападающим — 17-летний Никита Чибриков. Оба по ходу матча активно выпускались на лёд.

— Очень рад, что тренерский штаб дал возможность ребятам проявить себя в сборной и показать, на что они способны, — отметил в разговоре с «Известиями» агент Жафярова, Минулина и Бутузова Шуми Бабаев. — Я не удивлён, что Дамиру доверили роль капитана. В принципе, это логично, поскольку он самый старший в этом составе. К тому же, в «Торпедо» он уже давно повзрослел и там стал лидером не только в плане голов и передач, но и в плане поведения в раздевалке. Это отмечают многие игроки клуба, включая иностранцев. Рад, что Жафяров, Минулин и Бутузов отметились результативными действиями. Для Дамира это особенно важно, поскольку мы настроены, чтобы он попробовал себя в НХЛ, а сейчас он воспользовался шансом лишний раз обратить на себя внимание скаутов.

Звенья решают

Именно клубные связки сыграли ключевую роль в успехах сборной России. Первые десять минут встречи она не много создавала моментов у чужих ворот. Казалось, что наши завязнут в оборонительных редутах финнов. Но ближе к первому перерыву разыгрались нижегородцы. На 14-й минуте Чехович от борта перевёл шайбу в центр, где Жафяров сходу отдал её Минулину, а тот с убойной позиции пробил Харри Сятери. Уже через две минуты Чехович сам стал автором гола, а Жафяров записал на свой счёт вторую передачу.

Таким образом, наша команда ушла на перерыв при комфортном счёте 2:0. Помимо этого был очень активен в борьбе Коваленко, заработавший на себе удаление у финнов. Благодаря ему во втором периоде Россия имела преимущество, но ближе к его окончанию немного сбавила темп и тут же получила шайбу в свои ворота — отличился Ери Иннала. Тут же финны имели большинство, но во время него ближе к голу была Россия –—Хуснутдинов хорошо ушёл к чужим воротам, но не смог переиграть Сятери.

Торпедные попадания Игрок сборной России Иван Чехович (на переднем плане) Фото: Global Look Press/Ludvig Thunman

В начале третьего периода вновь напомнил о себе Коваленко, сделавший передачу на Бутузова, который вышел один на один и пробил финского голкипера. Тем самым в нужный момент, когда у соперника появился шанс переломить ход встречи, наши быстро нейтрализовали эту угрозу.

Была возможность возродить интригу у Финляндии в середине периода, когда они разыгрывали очередное большинство. За 30 секунд до его окончания Иннала вновь забил, но при получении им шайбы вратарь сборной России Александр Самонов сдвинул ворота. Из-за этого судьи отменили гол, добавив нам удаление. Правда, полминуты большинства «5 на 3» противник не реализовал. И до конца игры сумел лишь сократить разрыв в счёте на последней минуте Юусо Пуустинен забил с передачи Миро Аалтонена.

— Хороший матч для нашей команды и по делу одержанная победа, — подчеркнул «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Играли уверенно, не без спадов и ошибок, но это нормально, поскольку состав довольно сильно обновился. И показательно, что голы были забиты звеньями, где часть хоккеистов вместе играют в клубах. Думаю, в следующих матчах ребята будут действовать ещё более уверенно.

Россия после побед на Кубке Карьяла и Кубке «Первого канала» сделала хорошую заявку на то, чтобы выиграть и шведский турнир. Впереди у неё матчи с хозяевами соревнования и сборной Чехии.