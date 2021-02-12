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Телеканалы «112 Украина» и NewsOne оспорят санкции в Верховном суде

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Оказавшиеся под санкциями украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne на следующей неделе планируют подать иски в Верховный суд страны, чтобы оспорить указ президента Украины Владимира Зеленского о применении к ним ограничений. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала «112 Украина».

Также сообщается, что 12 февраля телеканал ZIK подал в Верховный суд иск о признании противоправным и недействительным указа президента Украины о применении к телеканалу санкций. Обращение стало первым от попавших под ограничения каналов.

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В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

Более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов, а 34,6% — сочли запрет необходимым шагом. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

12 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию трех украинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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