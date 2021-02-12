Twitter предоставит систему маркировки госаккаунтов членам G7

Twitter распространит систему маркировки госаккаунтов еще на 16 стран. Официальные метки в соцсети получат члены G7 и ряд других государств. Среди стран, вошедших в список: Канада, Куба, Эквадор, Египет, Германия, Иран, Италия, Япония, Сербия, Турция. Маркировку получат аккаунты министров иностранных дел послов, пресс-секретарей, передает телеканал «Известия». В течение нескольких месяцев Twitter также прикрепит метки к страницам государственных СМИ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.