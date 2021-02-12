В США назвали эффективный способ уберечься от заражения коронавирусом

Одновременное ношение двух масок защищает от риска заразиться COVID-19 с эффективностью до 80-90%. К такому выводу пришли исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В ходе эксперимента выяснилось, что одна тканевая маска блокировала 44,3% а одна маска для медицинских процедур без завязанных петель удерживала до 42% аэрозольных частиц.

Комбинация тканевой маски, закрывающей лечебную маску (двойная маска), блокировала 92,5% частиц.

В случае, если оба человека — «источник» инфекции и подвергающийся воздействию — носили двойную маску или маску с завязанными петлями, то защита достигала 96,4%.

Отмечается, что у результатов исследования есть некоторые ограничения. В частности, их нельзя распространять на детей с маленьким лицом или на мужчин, носящих бороду.

В конце января врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что ношение двух медицинских масок одновременно может привести к негативным побочным эффектам в виде усталости и сонливости. При этом добавила отметила, что нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса.

В том же месяце ношение сразу двух медицинских масок одобрил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его мнению, ношение сразу двух масок более эффективно защищает от попадания вирусов на слизистую оболочку дыхательных путей.