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Инфекционист рассказала о последствиях ношения двух масок одновременно

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Ношение двух медицинских масок одновременно может привести к негативным побочным эффектам в виде усталости и сонливости. Об этом рассказала врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью «РИА Новости».

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По ее словам, через две маски может проникнуть меньшее количество частиц вируса, «но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает».

«Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала специалист.

Гольцман добавила, что нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса.

«Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 — это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, про которого знаем, что он заражен или когда лечим такого человека. В таких случаях, конечно, лучше N95», — сказала врач.

Доказано, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надежно защищен от заражения COVID-19, добавила специалист.

Ранее, 25 января, ношение сразу двух медицинских масок одобрил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его мнению, ношение сразу двух масок более эффективно защищает от попадания вирусов на слизистую оболочку дыхательных путей.

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