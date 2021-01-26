Фаучи одобрил одновременное ношение сразу двух масок

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в понедельник, 25 января, одобрил ношение сразу двух медицинских масок.

По его мнению, ношение сразу двух масок более эффективно защищает от попадания вирусов на слизистую оболочку дыхательных путей.

«По этой причине можно встретить людей, которые носят два слоя масок на лице или респиратор N95 с клапаном», — приводит слова инфекциониста «Газета.ру».

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах. При скоплении людей рекомендуется надевать многослойные маски, которые плотно прилегают к носу и рту.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 15 января заявил, что привившиеся от коронавируса граждане должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител.

Ранее в этот же день директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал гражданам не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше. По его словам, такая практика поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.