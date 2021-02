США ввели санкции в связи с ситуацией в Мьянме

США ввели санкции в отношении восьми физических лиц и трех юридических лиц в связи с ситуацией в Мьянме, следует из сообщения американского минфина.

Среди попавших под санкции физических лиц — представители военного руководства страны, сместившие в ходе военного переворота гражданское правительство, возглавивший страну Мьинт Шве, назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо, министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут, генерал-майор Йе Вин Оо, отвечающий за вопросы военной безопасности, и другие представители военной верхушки.

В санкционные списки также включены три компании: Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise.

Ранее в этот день администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого были задержаны президент страны Вин Мьина и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.