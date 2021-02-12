Блок за блок: законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют

Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу светофора, скорректируют . О том, что новую редакцию документа внесут в Госдуму в ближайшее время, «Известиям» заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Ранее Национальный союз трейдеров указал парламенту на несоответствие инициативы Конституции, до этого с подобной критикой выступала Счетная палата . Опасения специалистов вызывает изъятие в пользу государства средств юрлиц и ИП из «красной зоны» , которые в течение полугода не обжаловали свой статус. Впрочем, по мнению опрошенных юристов, добросовестные предприниматели успеют вовремя оспорить попадание в список «подозрительных» . Запуск платформы ЗСК снизит возможность необоснованных отказов в банковском обслуживании, считают в Росфинмониторинге.

Редакция следует

В конце 2021 — начале 2022 года ЦБ планирует запустить платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), которая поместит юрлиц и ИП в «зеленую», «желтую» и «красную» зоны в зависимости от рисков легализации и отмывания средств . В ноябре 2020-го законопроект № 1064272-7, регулирующий деятельность платформы, был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

В нынешней версии инициативы предусматривается, что банк обязан расторгнуть договор с юрлицом или ИП, если клиент в течение шести месяцев не обжаловал присвоение ему «красной категории», а после этого — перечислить все его денежные средства в госбюджет . Предлагаемая норма противоречит ст. 35 Конституции РФ , в соответствии с которой изъятие имущества возможно только по решению суда, говорится в заключении Национального союза трейдеров на законопроект. Документ направлен главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову (есть у «Известий»).

Фактически из меры административно-правового характера по изъятию из оборота нелегальных средств норма превращается в юридическую имущественную санкцию , подчеркивается в заключении союза. В этом случае она должна предполагать четкое описание состава правонарушения и соразмерность санкции ущербу.

Блок за блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Вызывает сомнения сама по себе допустимость изъятия собственности, только потому что она подозрительная, без доказанной вины, — подчеркнул соучредитель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Дмитрий Кравченко.

19 января Счетная палата также указала на несоответствие инициативы 35-й статье Конституции . Контрольное ведомство также ссылалось на Гражданский кодекс, который допускает обращение в доход государства имущества, если в соответствии с законодательством о противодействии терроризму его владелец не доказал законность его приобретения, но и такое решение должен принимать суд.

В союзе трейдеров опасаются и того, что за кардинальным ужесточением мер относительно счетов юрлиц и ИП последуют аналогичные санкции против физлиц, в том числе они коснутся брокерских счетов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, на имя которого было направлено заключение, заявил «Известиям», что сейчас ведется работа над новым текстом законопроекта. В не учитываются внесенные правительством предложения . Повторное внесение документа планируется в ближайшее время, добавил депутат. При этом он не уточнил, будет ли приведена в соответствие с Конституцией норма о внесудебной конфискации денег клиентов банков.

В новой редакции законопроекта, которая дорабатывалась после обсуждения с бизнесом, одним из рассматриваемых вариантов является инициация Банком России процедуры принудительной ликвидации организации , отнесенной к «красному» уровню риска по «отмыванию» денег, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе не исключили, что в ходе обсуждения законопроекта соответствующие нормы могут быть скорректированы в сторону смягчения .

Лазеек для обхода этого противоречия нет, убежден партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. Он отметил: с точки зрения здравого смысла, если деньги заблокируют у добросовестной организации, она сразу предоставит документы для разморозки счета. Если же это мошеннические действия, никто ничего обжаловать не будет . По словам юриста, в законе все-таки следует прописать, что для взыскания денег с заблокированных счетов по истечении шести месяцев банк или другой орган имеет право обратиться в суд.

Платформенный элемент

Изъятие средств во внесудебном порядке, прописанное в нынешней редакции законопроекта, не только противоречит конституционным нормам, но и может привести к существенному росту коррупции в банковской сфере , считает член генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Мишин.

— Сейчас сложилась ситуация жесткого регулирования в сфере «антиотмывочного» законодательства. Из-за недостаточной осведомленности о деятельности клиента банки приостанавливают операции и блокируют счета. В связи с техническими сложностями и длительной процедурой «реабилитации» подозрения кредитной организации фактически блокируют финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей. Компании не могут вовремя рассчитаться с контрагентами, несут убытки, появляются риски последующей ликвидации бизнеса, — разъяснил Алексей Мишин.

Блок за блок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Он добавил, что необходимость «цифровизации рисков» и появления платформы ЗСК давно назрела: важно ввести централизованные нормы оценки надежности клиентов . При этом в законодательстве не должно быть неопределенных, по-разному трактуемых критериев, которые сейчас объединяются в понятии «подозрительная операция», подчеркнул эксперт. В Ассоциации юристов России согласились: часто жертвами блокировок предприниматели становятся в силу каких-то технических неточностей или неаккуратности ведения хозяйственной деятельности.

Справка «Известий» Сейчас в «антиотмывочном» законе прописан внушительный перечень операций, подлежащих обязательному контролю, пояснили в юрфирме Enterprise Legal Solutions. ЦБ дает рекомендации по их проверке. Вывод делает банк на основе собственных алгоритмов. В итоге «подозрительной» может оказаться почти любая трансакция, а бремя доказывания невиновности лежит на клиенте.

Предполагается, что платформа, созданная на базе данных ЦБ, будет лишь вспомогательным источником информации о клиентах с точки зрения отмывания денег, отметили в регуляторе. По предварительной оценке Банка России, около 99% компаний относятся к так называемой зеленой зоне и только 0,7% из них — к «красной» . Высокий уровень риска присвоят лишь тем компаниям, которые не ведут реальной деятельности, регистрируются на подставных физлиц и обеспечивают расчеты теневого сектора, уверяют в регуляторе.

В Росфинмониторинге поддерживают возможность дополнительного информирования кредитных организаций о рисках клиентов или об их отсутствии . Запуск платформы ЗСК с релевантной информацией снизит возможность необоснованных отказов в банковском обслуживании, подчеркнул «Известиям» представитель службы.

Законопроект в нынешней версии предусматривает дополнительную процедурную нагрузку на банки, связанную с изменением систем оценки риска, взаимодействия с клиентами и ЦБ, заявила председатель комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России Ирина Кононенко. Она подчеркнула, что стоимость внедрения изменений оценивается выше среднего . Эти моменты требуют дополнительного анализа в ходе работы над документом, подчеркнула Ирина Кононенко.