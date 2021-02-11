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Врач назвал возможные сроки отмены масочного режима в России

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Обязательный масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая, а в Москве — в июне. Такое мнение выразил в беседе с «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков в четверг, 11 февраля.

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По его словам, пока это делать «еще рано». Он отметил, что в настоящий момент «есть большая группа людей», восприимчивых к COVID-19, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирус — дозозависимая инфекция и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм.

Тимаков добавил, что у некоторых людей маленькая вирусная нагрузка не приводит к заболеванию, а при увеличении дозы риск заражения для них возрастает. В таких случаях маска выступает естественным барьером.

«Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, — где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, — вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере. Рекомендованный для тех, кто еще не болел и не вакцинировался», — заключил инфекционист.

Ранее, 9 февраля, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Аналогичные меры приняли и в Чечне.

На следующий день бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий сообщил НСН, что власти этих регионов принимали такие решения исходя из реальной эпидемической обстановки, на основании анализа уровня заболеваемости и числа переболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, нужно продолжать носить маски. Она подчеркнула, что в России ежедневно регистрируется более 10 тыс. новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба на 11 февраля, в России за минувшие сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Москве (2040), Санкт-Петербурге (1127) и Подмосковье (721).

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