Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России

Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил причину отмены масочного режима в двух российских регионах в беседе с НСН.

По его словам, власти Чечни и Удмуртии принимали такие решения исходя из реальной эпидемической обстановки, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших.

Также Онищенко заявил, что для сосуществования с коронавирусом необходимо вырабатывать меры, которые способны вытеснить неспецифические методы защиты, в том числе масочный режим. По словам депутата, главным рычагом для этого является вакцинация против COVID-19.

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер. Аналогичные меры приняли власти Чечни.

Ранее, 8 февраля, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

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