Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посольство РФ призвало США прекратить «бряцать оружием» в Черном море
Общество
Синоптики предупредили о повторении аномальных морозов в Центральной России
Общество
Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России
Общество
Врач объяснила связь между лазерной эпиляцией и развитием рака кожи
Мир
Сенатор Климов ответил эстонскому депутату на слова о советском «мусоре»
Общество
Иммунолог дал советы не переболевшим COVID-19 людям
Мир
Российские и турецкие военные провели совместные тренировки в Идлибе
Общество
Сомнолог назвал опасность пробуждений по ночам
Общество
Врач предупредил о появлении британского штамма COVID-19 в РФ весной
Сюжет:

Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил причину отмены масочного режима в двух российских регионах в беседе с НСН.

По его словам, власти Чечни и Удмуртии принимали такие решения исходя из реальной эпидемической обстановки, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших.

Также Онищенко заявил, что для сосуществования с коронавирусом необходимо вырабатывать меры, которые способны вытеснить неспецифические методы защиты, в том числе масочный режим. По словам депутата, главным рычагом для этого является вакцинация против COVID-19.

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер. Аналогичные меры приняли власти Чечни.

Ранее, 8 февраля, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021