Власти Чечни отменили обязательное ношение масок

Власти Чечни отменили обязательный масочный режим в общественных местах. Об этом в среду, 10 февраля, написал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, несмотря на отмену меры, жителям региона настоятельно рекомендуется продолжать ношение масок, чтобы обезопасить граждан, входящих в группу риска. Кроме того, маску рекомендуется носить привитым от коронавируса.

По словам Кадырова, региональные власти пришли к такому решению после тщательного изучения эпидемиологической ситуации, которая «складывается благоприятным образом».

Также в Чечне снимаются ограничения на передвижение через границы республики.

«Это важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — подчеркнул Кадыров.

Днем ранее глава Удмуртии Александр Бречалов также объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер.

8 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.