США передали ВМС Украины скоростные катера и надувные лодки

США передали украинским войскам техническую помощь в виде 10 катеров Willard, водолазного снаряжения и 70 надувных лодок Zodiac, сообщает телеканал «Известия».

Ранее страна получала в качестве поддержки списанную технику из армий блока НАТО. В 2020 году Пентагон потратил $300 млн на модернизацию украинских войск и одобрил им передачу партии противотанковых комплексов Javelin.

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