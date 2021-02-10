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Путин рассказал о предложении Макрону помощи по определению яда в анализах Навального

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главредами СМИ в среду, 10 февраля, сообщил, что предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в определении яда а образцах блогера Алексея навального. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на участника встречи.

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Глава российского государства уточнил, что обещал Макрону, что если в образцах найдут «хоть что-то», то будет возбуждено уголовное дело об отравлении.

Участник встречи также добавил, что Путин предложил и другой вариант — принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался. Таким образом, по словам президента РФ, Москва так и не получила согласия на сотрудничество от Парижа.

Беседа президента с редакторами российских СМИ имеет традиционный характер.

«Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдет также «через телевизор», — приводит РЕН ТВ слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

8 февраля Минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении Навального.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

После выписки в Москву блогер вернулся 17 января. В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

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