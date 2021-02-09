Названы самые популярные марки авто с пробегом в России за январь

В январе 2021 года жители нашей страны купили 365,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом 9 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что самой популярной маркой в январе стала Lada. Россияне приобрели 86,2 тыс. таких подержанных машин. Кроме того, было продано 40,7 тыс. автомобилей Toyota и 20,6 тыс. Nissan с пробегом.

Также в топ-5 по предпочтениям на вторичном рынке попали корейские бренды Hyundai и Kia (19,7 тыс. и 19 тыс. шт. соответственно).

5 февраля сообщалось, что в России по итогам 2020 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля составила 550 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом массового сегмента в прошлом году достигла 450 тыс. рублей, увеличившись на 10%. Аналогичный показатель в премиум-сегменте вырос чуть сильнее — на 11%, до 1,46 млн рублей.