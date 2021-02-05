Названа средняя цена подержанного автомобиля в России в 2020 году

В России по итогам 2020 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля составила 550 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2019 году. Об этом 5 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом массового сегмента в прошлом году достигла 450 тыс. рублей, увеличившись на 10%. Аналогичный показатель в премиум-сегменте вырос чуть сильнее — на 11%, до 1,46 млн рублей.

Cредневзвешенная цена б/у автомобиля рассчитывается с учетом объемов продаж по модели и году выпуска (без учета модификаций).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2020 год продажи новых автомобилей в России снизились на 9,1% по сравнению с 2019 годом: россияне купили 1,6 млн машин.

22 января сообщалось, что в России на середину января 2021 года насчитывалось 3210 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом ровно год назад (январь 2020-го) их было 3370.