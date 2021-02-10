Лидеры белорусской оппозиции, находящиеся за рубежом, не являются «выразителями воли всего народа и радетелями за его права». Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ . Он также рассказал о попытках Запада развернуть масштабную информационную войну в России и Белоруссии, экономическом восстановлении Южного Кавказа и статусе Нагорного Карабаха.

На основе заявления

— В последние годы ситуация на просторах СНГ для РФ выглядит всё менее обнадеживающе — а в 2020 году количество кризисов вблизи российских границ достигло апогея. По вашему мнению, почему наше ближнее зарубежье так беспокойно и может ли Москва как-то его успокоить?

— Мы с вами являемся свидетелями того, что мир переживает не самые простые времена . Налицо появление всё новых вызовов и угроз, носящих как объективный, так зачастую и субъективный характер. США и их союзники, продолжая жить стереотипами холодной войны, нацелены на сдерживание России, пытаются вбить клин в наши отношения с ближайшими соседями и партнерами по СНГ . Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство, разрушить многовековые связи между проживающими там народами и навязать собственную шкалу демократических ценностей. Подобная линия, сопровождающаяся грубым вмешательством во внутренние дела суверенных государств, во многом провоцирует кризисные явления по периметру российских границ.

Не скрываем, что ситуация на пространстве СНГ прямо проецируется и на нашу безопасность. В этой связи положение в этих государствах нам далеко не безразлично . Мы заинтересованы иметь в лице наших соседей стабильные, процветающие государства, в которых обеспечены экономический рост, права человека, с которыми у нас развиваются дружественные, партнерские, вплоть до союзнических, отношения. Для нас категорически неприемлемы попытки диктовать странам СНГ со стороны, тем более из-за океана, то, как им жить и с кем дружить . Намерены жестко противодействовать такой политике.

— После прекращения огня в Нагорном Карабахе нерешенным остается вопрос статуса той части территории, которая контролируется армянской стороной. Каким Москва видит выход из этой ситуации? Сколько потребуется времени для определения статуса Карабаха?

— Мы плотно работаем с Азербайджаном и Арменией по всем аспектам нагорнокарабахской проблематики . Выстраиваем свою работу на основе трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Перемирие сегодня обеспечивается российским миротворческим контингентом, размещенным вдоль линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре. Присутствие наших миротворцев в регионе — это фактор, обеспечивающий необходимые условия для нормализации обстановки не только в Карабахе, но и в отношениях Баку и Еревана в целом.

Видим стремление Запада Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Хотел бы при этом подчеркнуть, что на Московском саммите 11 января лидеры и Азербайджана, и Армении подтвердили готовность продвигаться именно в этом направлении. В этих целях была сформирована рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран . Ее основная задача — разблокирование транспортных и хозяйственных коммуникаций. Первое заседание рабочей группы состоялось в Москве 30 января сего года. Теперь к работе приступают специалисты трех стран в части своей отраслевой специализации. При этом мы рассматриваем перспективы экономического восстановления в более широком контексте Южного Кавказа.

Исходим из того, что мир и стабильность в интересах всех партнеров по региону, в том числе Грузии, Ирана и Турции. Рассчитываем на их поддержку устремлений Баку и Еревана нормализовать отношения в русле трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года и договоренностей по итогам Московского саммита 11 января 2021-го.

Ожидаем, что совместные усилия на этом направлении помогут в перспективе сформировать благоприятную среду для выработки неконфронтационных подходов к решению статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ . Хотел бы заметить, что ряд принципов, выработанных по линии этого востребованного формата, нашли свое отражение и в тексте трехстороннего заявления от 9 ноября.

На то и друзья

— По сравнению с сентябрем 2020 года в ноябре число белорусов, которые поддерживают союз с Россией, снизилось на 11% и теперь составляет 40%. Понятно, что с Александром Лукашенко Москву связывают долгие отношения, но почему Россия отказывается от диалога с представителями белорусской оппозиции?

— Это заблуждение, будто Россия поддерживает исключительно белорусскую власть, а не народ . Само такое разделение искусственно: власть избирается народом и призвана служить его интересам. Россия всегда воспринимала белорусский народ как братский и искренне заинтересована в его благополучии и процветании. Солидарны со всеми гражданами Белоруссии, кто выступает за стабильное, поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога.

Видим стремление Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К сожалению, против обеих наших стран развязана масштабная информационная война, в том числе с целью внесения раздора между ближайшими союзниками и друзьями. Уверены, что мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник , готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх. Исходим из того, что судьбу Белоруссии должны решать только сами белорусские граждане.

Что же касается диалога с самопровозглашенными «лидерами белорусской оппозиции», комфортно обосновавшимися в европейских столицах и получающих там чуть ли не зарплату за свою деятельность, то назвать их подлинными выразителями воли всего белорусского народа и радетелями за его права весьма проблематично.

— Насколько сложным для России было решение признать выборы в Белоруссии на фоне происходящего в этой стране до и после 9 августа 2020 года?

— Считаю такую постановку вопроса некорректной. В своих оценках Россия опиралась на мнение международных мониторинговых миссий, которые в отличие от БДИПЧ ОБСЕ согласились участвовать в наблюдении за голосованием. Так, в составе только одной Миссии СНГ в наблюдении участвовали более 180 человек, и их вердикт был весьма показателен: выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством страны .

Разумеется, недостатки есть во всех избирательных кампаниях, в том числе в хваленых западных демократиях. Стоит хотя бы вспомнить, какая вакханалия творилась в США в ходе последних президентских выборов.

Видим стремление Запада Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции в Минске Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Можно ли сказать, что российская поддержка этим летом проложила путь к большей настроенности Александра Лукашенко на интеграцию с Россией?

— Россия не могла не оказать поддержку Белоруссии в сложный для нее период . На то, собственно, и существуют друзья и союзники, чтобы помогать в кризисных ситуациях, особенно когда на кону стабильность ближайшего соседа и благополучие его граждан.

Хочется верить, что это было воспринято как очередное свидетельство верности России своим союзническим обязательствам и подтверждение правильности курса на всестороннее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства.