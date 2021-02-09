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Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование российского разработчика вакцины «Спутник V», что открывает возможность для регистрации препарата в ЕС.

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Как сообщает 9 февраля «РИА Новости» со ссылкой на представителя ЕМА, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи теперь может подать заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», известной также как Gam-COVID-Vac.

«В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)», — указал собеседник агентства.

Пока, по данным представителя ЕМА, регулятор не получил заявку от разработчика «Спутник V». Сроки ее одобрения в случае поступления не известны.

3 февраля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи начали переговоры с немецким предприятием IDT Biologika о возможном производстве в Германии вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, Германия может оказать поддержку в производстве вакцины еще до получения ею допуска в Евросоюз.

После экспертной проверки российская сторона сможет запросить разрешение на продажу вакцины «Спутник V» в ЕС, рассказали накануне «Известиям» в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА). Недавняя публикация в научном журнале Lancet данных о высокой эффективности российского препарата заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули, что это возможно после одобрения ЕМА.

8 февраля издание Spectator отметило, что интерес европейцев к российской вакцине также объясняется «катастрофой» в Евросоюзе с другими препаратами от коронавируса.

В настоящее время ЕС закупил вакцины Pfizer/BioNTech (до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Однако с их поставками наблюдаются перебои.

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