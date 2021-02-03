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В ФРГ допустили поддержку производства «Спутника V» до его допуска в ЕС

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Германия может оказать поддержку в производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения препаратом допуска в Евросоюз. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава минздрава страны Йенс Шпан.

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«Мы можем оказать поддержку в производстве вакцины, которая в Европе еще не допущена, тому, кто покажет данные. Здесь мы тоже посредничаем, поскольку эту пандемию мы в конечном итоге можно преодолеть только вместе», — отметил министр в ходе онлайн-конференции «Европа - 2021», которую организовали издания Zeit, Handelsblatt, Tagesspiegel и Wirtschaftswoche. Трансляция велась в Twitter-аккаунте издания Zeit.

По словам Шпана, в настоящее время Германия ведет работу с РФ по указанным темам, переговоры носят конструктивный характер.

При этом министр пояснил, что производство российской вакцины осложняется содержанием в ней двух типов аденовируса, в связи с чем необходимо создавать два компонента препарата.

Ранее в этот же день стало известно, что в ближайшее время Россия планирует наладить выпуск вакцины «Спутник V» за рубежом, чтобы удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне назвала публикацию о результатах третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в журнале The Lancet хорошей новостью, добавив, что Евросоюз приветствует любую вакцину, но в ЕС будут допущены лишь те препараты, которые предоставят ЕМА необходимые данные и будут одобрены регулятором.

Накануне в Центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

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