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В Кремле рассказали об интересе к вакцине «Спутник V» за рубежом

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В ближайшее время Россия планирует наладить выпуск вакцины «Спутник V» за рубежом, чтобы удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран. Об этом в среду, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что ежедневно увеличивается количество стран, которые регистрируют эту вакцину у себя. Мы очень активно работаем. Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что абсолютным приоритетом остаются внутренние потребности России в вакцине.

Песков также напомнил, что надежность, безопасность и эффективность российской вакцины доказаны на экспертном уровне.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран.

Через несколько недель препарат будет зарегистрирован и в Индии. Об этом 28 января заявила посол Индии в России Венкатеш Варма.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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