Цена нефти Brent превысила $60 впервые с января 2020 года

Цена барреля нефти марки Brent в понедельник, 8 января, в ходе торгов превысила $60 впервые с 7 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 8:30 мск стоимость апрельского фьючерса этой североморской смеси выросла на 1,11%, достигнув $60,05 за баррель.

Нефть WTI в ходе торгов также показала рост в 1,13% на торгах на бирже NYMEX. Цена барреля этой смеси с продажей в марте составила $57,34.

5 января вице-премьер России Александр Новак рассказал, что на тот момент цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса. Кроме того, в этот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

На следующий день наметилась тенденция роста стоимости нефти Brent. Так, 6 января цена этой нефти поднялась выше $54 за баррель впервые с 26 февраля прошлого года, а спустя два дня баррель Brent торговался уже по $55 впервые с 25 февраля 2020 года.

Рост цены на нефть Brent был зафиксирован еще и 13 января. Тогда стоимость с поставками в марте 2021 года выросла на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $57,07 за баррель. 2 февраля в ходе торгов стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с 22 января 2020 года.

4 февраля опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что дисциплина участников сделки ОПЕК+ и ожидание завершения рецессии мировой экономики на фоне снижения заболеваемости будут способствовать росту нефтяных котировок. По их мнению, в случае сохранения нынешней динамики рынка в марте картель может увеличить квоты на нефтедобычу.