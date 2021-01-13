Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в марте 2021 года на Лондонской бирже ICE растет на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $57,07 за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Отмечается, что нефть марки Brent превысила отметку в $57 впервые с 24 февраля 2020 года. Кроме того, по данным торгов растет и стоимость нефти марки WTI, она торговалась на отметке $53,66 за баррель.

8 января цена нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.

За два дня до этого цена нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с 26 февраля.

Ранее, 5 января, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в этот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.