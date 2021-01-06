Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с февраля

Цена нефти марки Brent превысила $54 за баррель впервые с 26 февраля, сообщает 6 января «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 5:27 мск цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь Brent выросла на 0,92%, до $54,02 за баррель. При этом стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличилась на 0,4%, до $50,12 за баррель.

Накануне, 5 января, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в этот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.