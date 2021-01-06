Новак назвал причины превысивших прогнозы цен на нефть

Благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения», — прокомментировал он текущую ситуацию на нефтяном рынке в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 5 января.

При этом Новак отметил, что существует еще много неопределенностей, которые обсуждались на встрече ОПЕК+. В частности, неясность в развитие ситуации вносит появление новых штаммов коронавируса, поэтому «необходимо мониторить» происходящее.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи, однако этот процесс должен происходить по мере роста спроса.

В конце декабря Александр Новак уже отмечал, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению спроса на нефть.