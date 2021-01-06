Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Сборная России ведет 1:0 в матче с Финляндией на молодежном ЧМ
Экономика
Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира
Мир
Викторию Нуланд выдвинули на должность заместителя госсекретаря США
Мир
Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде
Мир
США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
Экономика
Путин призвал власти Москвы «не прибедняться»
Общество
Возбуждено уголовное дело после ДТП с шестью жертвами в Смоленской области
Экономика
Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ

Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 января на сайте минэнерго Казахстана.

«Подарок рынку»: почему страны ОПЕК+ пошли навстречу России
РФ увеличит производство нефти на фоне крупного снижения добычи в Саудовской Аравии

«По итогам встречи страны — участницы соглашения решили продлить текущий уровень снижения добычи нефти до февраля и марта 2021 года. При этом согласованы индивидуальные условия для Казахстана и России, которые предусматривают постепенное увеличение добычи на этот период на 10 и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи, однако этот процесс должен происходить по мере роста спроса.

По его мнению, на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, за счет стимулирующих мер ряда стран и вакцинации от коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020