Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март

Страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 января на сайте минэнерго Казахстана.

«По итогам встречи страны — участницы соглашения решили продлить текущий уровень снижения добычи нефти до февраля и марта 2021 года. При этом согласованы индивидуальные условия для Казахстана и России, которые предусматривают постепенное увеличение добычи на этот период на 10 и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи, однако этот процесс должен происходить по мере роста спроса.

По его мнению, на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, за счет стимулирующих мер ряда стран и вакцинации от коронавируса.