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Цена нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с 22 января 2020 года

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Стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с 22 января 2020 года. Об этом 2 февраля свидетельствуют данные на Лондонской бирже ICE.

Уточняется, что цена апрельского фьючерса на нефть Brent выросла на 3% к 17:26 мск.

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Рост цены на нефть Brent был зафиксирован еще 13 января. Тогда стоимость с поставками в марте 2021 года выросла на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $57,07 за баррель.

Отмечалось, что тогда нефть этой марки превысила отметку в $57 впервые с 24 февраля 2020 года. Кроме того, по данным торгов росла и стоимость нефти WTI, она торговалась на отметке $53,66 за баррель.

8 января цена нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.

За два дня до этого цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с 26 февраля.

Ранее, 5 января, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.

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